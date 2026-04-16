العين يلتقي بني ياس غدا في نهائي كأس الإمارات للكرة الطائرة

دبي في 16 أبريل/ وام/ يقام غداً نهائي بطولة كأس الإمارات للكرة الطائرة للرجال، الذي يجمع فريقي العين وبني ياس على صالة نادي العين، في ختام مسابقات الموسم المحلي على مستوى بطولات الرجال.

وتمثل البطولة المحطة الختامية لمنافسات الرجال، والرابعة ضمن أجندة الاتحاد هذا الموسم، بعد تتويج النصر بلقبي الدوري وكأس الاتحاد، وفوز بني ياس بكأس السوبر، لتنحصر المنافسة على لقب الكأس بين العين وبني ياس.

ودعا اتحاد الإمارات للكرة الطائرة الجماهير إلى حضور النهائي، الذي يتزامن مع حملة "فخورين بالإمارات"، ليكون الحدث مناسبة رياضية ووطنية تعكس متعة المنافسة وروح الانتماء، في أجواء تعزز قيم التلاحم والوحدة.

وأكد الاتحاد، أن إقامة النهائي في هذا التوقيت تجسد استمرارية النشاط الرياضي بمختلف منافساته، وتعكس قوة وتماسك المنظومة الرياضية، وقدرتها على مواجهة التحديات.

وقال عبد العزيز إبراهيم السلمان، أمين عام اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، إن إقامة النهائي تحمل رسالة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشيراً إلى أن الرياضة ستظل جزءاً أصيلاً من مسيرة الاستقرار والتنمية في الدولة.

وأضاف أن حملة "فخورين بالإمارات" تعبّر عن مشاعر الانتماء والاعتزاز لدى الأسرة الرياضية، وتعكس وقوفنا صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة، مؤكداً استمرار القطاع الرياضي في أداء دوره الفعال، وأن مثل هذه المبادرات تحمل رسائل إيجابية للمجتمع.