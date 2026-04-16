تأهل 36 لاعبا ولاعبة إلى نهائيات "دوري المواهب" للقوس والسهم

الشارقة في 16 أبريل/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تأهل 36 لاعبا ولاعبة إلى الدور النهائي من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب 2025 - 2026، وإقامة المرحلة الأخيرة يوم "الأحد" المقبل على ملاعب نادي شرطة الشارقة، والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية بإشراف وزارة الرياضة.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن هذه المرحلة محطة محورية في مسار البرامج الوطنية لاكتشاف المواهب، وسيتم من خلالها تقييم الأداء الفني للمشاركين، واختيار النخبة من المميزين للانضمام إلى برامج التطوير والرعاية باللجنة، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الدور النهائي ترجمة حقيقية لتوجهات وزارة الرياضة، وانعكاساً للدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة لتطوير الرياضة الوطنية، لاسيما أن الاستثمار في اكتشاف المواهب ورعايتها هو الأساس لبناء مستقبل رياضي مستدام، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات لتعزيز جاهزية الرياضيين، للانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى، وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.

من جهتها قالت سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد، إن هذه المبادرات ركيزة أساسية في دعم منظومة الرياضة الوطنية، لاسيما أن دوري اكتشاف المواهب يعزز فعالية برامج الاتحاد، ويسهم في توسيع قاعدة اللاعبين المؤهلين للمراحل التنافسية المتقدمة،لافتة إلى أن الحدث منصة إستراتيجية لاكتشاف العناصر الواعدة، وتوجيهها ضمن مسارات تطوير واضحة ومدروسة.