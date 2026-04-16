سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية غواتيمالا ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

غواتيمالا في 16 أبريل/ وام/ التقى سعادة سالم العويس، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا، مع معالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية غواتيمالا، حيث جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم آفاق التعاون المستقبلي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، والاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات وعددٍ من دول المنطقة وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأكدا على أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام، بما يخدم مصالح الشعوب.