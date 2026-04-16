"كهرباء الشارقة" تطلق مبادرة لتركيب 750 ألف أداة ترشيد مياه في 45 ألف منزل

الشارقة في 16 أبريل/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن آليات تنفيذ مبادرة جديدة لترشيد المياه بمنازل المواطنين في إمارة الشارقة التي أطلقتها الهيئة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تستهدف تركيب أكثر من 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في أكثر من 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة .

وقال ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن الهدف من المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة هو تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة الاستخدام المسئول للموارد، وذلك بعد النجاح الذي حققته مبادرة ترشيد المنازل التي استهدفت شريحة محددة للمجتمع بإمارة الشارقة شملت المستفيدين من علاوة التضخم بإمارة الشارقة، لافتا إلى أن آليات تنفيذ المبادرة الجديدة تشمل ثماني نقاط رئيسية .

من جانبه أكد راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ، أن اطلاق المبادرة الجديدة يؤكد حرص الهيئة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن الحفاظ على المياه وعدم هدرها وتوسيع قاعدة المستفيدين من تأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للمياه وتخفيض قيمة الفواتير.