بلجيكا تسجل أكبر عجز في الموازنة العامة بين دول منطقة اليورو

بروكسل في 16 أبريل/ وام/ سجلت بلجيكا أكبر عجز في الموازنة العامة بين دول منطقة اليورو خلال عام 2025، وفقا لأرقام جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وارتفع العجز البلجيكي بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا فرنسا التي تراجع عجزها إلى 5.1 %، بحسب ما أوردته صحيفة "دي تايد".

وعلى مستوى منطقة اليورو، بلغ متوسط العجز 3 %، بما يتماشى مع القواعد المالية الأوروبية.

ويرى صندوق النقد الدولي أن فرص التحسن على المدى القصير محدودة، إذ من المتوقع، في حال عدم تغيير السياسات الحالية، أن يبقى العجز في بلجيكا فوق مستوى 5 % خلال عامي 2026 و2027، لتظل من بين أضعف الدول أداء في منطقة اليورو.

وكانت لجنة المراقبة قد قدرت سابقا حاجة بلجيكا إلى توفير 4.9 مليار يورو من خلال خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات للامتثال لقواعد الإنفاق الأوروبية.

وتتابع وكالات التصنيف الائتماني عن كثب مسار الموازنة البلجيكية، ومن المتوقع أن تصدر وكالة موديز تقييما محدثا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما يرتقب صدور الأرقام الرسمية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.