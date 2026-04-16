تأهل لاعبة منتخب الجودو إلى نهائي " الوزن الخفيف" في "جراند سلام" بالصين

بكين في 16 أبريل/ وام/ تأهلت اليوم بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو إلى نهائي الوزن الخفيف" تحت 52 كجم" في افتتاح بطولة الصين "جراند سلام"، التي تقام بمشاركة 197 لاعبا ولاعبة من 19 دولة.

وجاء تأهل خرودي المصنفة الأولى لهذا الوزن بتخطيها هيانغ جونغ لاعبة جمهورية كوريا في نصف النهائي، بعد نزال قوي ومنافسة مثيرة لحسم التأهل إلى النهائي.

ويخوض منتخبنا 5 نزالات غدا، انطلاقا من مواجهة اللاعبة ميثاء النيادي مع هيون كيم بطلة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية المصنفة الثانية في منافسات المجموعة "تحت 57 كجم"، ثم نزال اللاعب محمد بيك "تحت 73 كجم"، المصنف الأول لهذا الوزن مع المصنف الثاني البحريني محمد آلويف.

ويواجه اللاعب ناجي يزبيك الحائزعلي لقب الاتحاد الدولي للجودو كأفضل لاعب يحقق نقاط الفوز الكاملة "الضربة القاضية الفنية - إيبون" 2025، مع الفائز من نزال آن جايهو لاعب جمهورية كوريا، وبطل هونغ كونغ ماك نين، "وزن 73 كجم"، وصولا إلى نزال اللاعب طلال شفيلي مع بطل الهند توكاس هارش وزن"تحت81 كجم "، وزميله عمر جاد مع الفائز من نزال الهندي أديتا سولانكي وبطل قيرغيزستان المازجان تبيغين" "تحت81 كجم "أيضا.