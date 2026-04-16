غرفة عجمان تكرم الجهات المشاركة في دعم العرائس بعجمان

عجمان في 16 أبريل/ وام / كرمت غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان تزامناً مع عام الأسرة، عددا من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمساهمين في مبادرة "تقديم الهدايا لعرائس عجمان"، تقديراً لدورهم المجتمعي الفاعل وإسهاماتهم في دعم استقرار الحياة الأسرية، ومشاركتهم في تقديم الهدايا إلى 7 عرائس ضمن العرس الجماعي بإمارة عجمان.

وقام سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ورئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان بتكريم كل من "نادي الشارقة للسيارات القديمة، ,مشروع the nove line ، ومشروع hiide، ومشروع cndl&co، ومشروع solo boutique، ومشروع التنهات للعطور، ومشروع VMS، ومشروع art rosarium flowers، وذلك خلال استقبالهم في مقر غرفة عجمان.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي بمساهمات الجهات والأفراد في إنجاح هذا الحدث المجتمعي والأسري، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل نموذجا حيا لروح التلاحم المجتمعي، وتسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين مختلف الفئات والمؤسسات، بما يواكب توجهات ومستهدفات عام الأسرة 2026.

وثمن الدور الحيوي للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية مشاريع السيدات، وما تقدمه من مبادرات نوعية تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا، وبما يدعم استقرار الأسر الناشئة ويوفر بيئة محفزة لبداية حياة كريمة ومستقرة، ويعزز جودة الحياة ومكانة عجمان كنموذج رائد في العمل المجتمعي المستدام.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة، إن مجلس سيدات أعمال عجمان يحرص على تنفيذ أجندة سنوية متكاملة تضم مجموعة من المبادرات والفعاليات المجتمعية، التي تركز على تمكين الأسرة وتعزيز استقرارها، مؤكدة أهمية "مبادرة تقديم الهدايا إلى عرائس عجمان" دعما لهن في انطلاقة حياتهن الأسرية.

وأضافت أن المجلس يواصل دوره في دعم السيدات صاحبات الأعمال وتشجيعهن على إطلاق مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في رفع جودة الحياة.

