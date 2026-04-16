97.2 % نسبة الاستجابة لشكاوى حماية المستهلك في "اقتصادية عجمان" خلال الربع الأول

عجمان في 16 أبريل/ وام / سجّلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أداء لافتاً في نسبة الاستجابة للشكاوى حماية المستهلك ضمن الوقت المحدد والبلاغات الواردة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت نسبة الاستجابة 97.2 % من إجمالي الطلبات والبالغة 3,375 طلباً، ما يؤكد كفاءة وقدرة تشغيلية عالية في التعامل مع شكاوى وبلاغات الجمهور.

وأظهر مؤشر الأداء في الربع الأول استقبال الدائرة 3,008 شكاوى ضمن قطاع حماية المستهلك، و367 بلاغاً رقابياً، ما يعكس حجم التفاعل الكبير من قبل المتعاملين وثقتهم في قنوات التواصل المعتمدة.

وأكدت الدائرة حرصها على توفير أفضل القنوات لتقديم خدمات متكاملة لمعالجة شكاوى وبلاغات المتعاملين، مرتكزة على كفاءات مؤهلة للتعامل الفوري مع مختلف الحالات الواردة، بما يعزز جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وأوضحت أن هذا الأداء يجسّد التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى، من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ودقة المتابعة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.