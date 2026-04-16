"سيدات أعمال الإمارات" يطلق مبادرة "تعزيز" لتنمية قدرات رائدات الأعمال

أبوظبي في 16 أبريل/ وام / أطلق مجلس سيدات أعمال الإمارات الذي يعمل تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات مبادرة "تعزيز" ضمن خطته الإستراتيجية، وذلك بهدف تطوير المعرفة والخبرة وتنمية القدرات القيادية والمهنية لرائدات الأعمال في الدولة، بما يسهم في دعم نمو المشاريع النسائية وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.

وتهدف المبادرة، وفق بيان صحفي صادر اليوم، إلى تمكين عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس المحلية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، وجلسات الارشاد المهني، ونقل الخبرات، وبناء الشراكات، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز تنافسية المشاريع المملوكة للسيدات.

وتتضمن المبادرة عدداً من المحاور الرئيسية تشمل بناء القدرات، والإرشاد والتوجيه، ونقل المعرفة والخبرات، والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تطوير شبكات التواصل والشراكات الإستراتيجية، بما يوفر بيئة داعمة لرائدات الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهن.

وتركز المبادرة على رفع مستوى الجاهزية الاستثمارية لرائدات الأعمال، وتعزيز مهارات القيادة والابتكار، وتوسيع فرص التعاون بين عضوات المجلس والمجالس المحلية، بما ينعكس إيجابا على نمو المشاريع النسائية وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت سعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن اطلاق مبادرة "تعزيز" يمثل خطوة إستراتيجية لدعم رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن القيادية والمهنية، مشيرة إلى أن المبادرة توفر منصة متكاملة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بما يعزز نمو المشاريع النسائية واستدامتها.

وأوضحت سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المبادرة تركز على تطوير مهارات رائدات الأعمال من خلال برامج تدريبية نوعية وجلسات إرشاد عملية، بما يسهم في رفع جاهزية المشاريع النسائية للتوسع وتعزيز تنافسيتها في مختلف القطاعات.

وأشارت سعادة الدكتورة أمنة خليفة النائب الثاني لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى أن مبادرة "تعزيز" تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر بناء شبكة داعمة لرائدات الأعمال وتعزيز فرص التعاون والشراكات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ونمو المشاريع النسائية محلياً وعالمياً.

وتنطلق المبادرة بسلسلة من البرامج وورش العمل التخصصية التي تستهدف عضوات المجلس والمجالس المحلية ورائدات الأعمال، على أن يتم تنفيذها على مراحل ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس.