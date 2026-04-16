سالم بن سلطان القاسمي يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة فضل ومنى جساس برأس الخيمة

رأس الخيمة في 16 أبريل/ وام / قدم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي

اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شيخة فضل صالح والمغفور لها منى جساس فيروز النعيمي في رأس الخيمة.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال زيارته خيمة العزاء في كل من منطقة الدفان ومنطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدتين، داعياً الله عز وجل أن يتغمّدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنّاته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.