شرطة دبي تنظم فعالية رياضية مجتمعية بمشاركة واسعة في "دبي أوتودروم"

دبي في 16 أبريل/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، الفعالية الثانية لمبادرة "الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة - Run & Ride With Police"، وذلك في حلبة "دبي أوتودروم" بمنطقة موتور سيتي، في إطار التزامها المتواصل بتعزيز جودة الحياة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.

حضر الفعالية العميد عبيد بن يعروف نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعميد الدكتور جاسم محمد حسن نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والرائد عادل محمد حسن مدير تطوير مشاريع نادي الضباط، والمدني فاطمة بو حجير رئيس مجلس الروح الإيجابية وعدد من الضباط والمسؤولين.

وشهدت المبادرة، التي أُقيمت في أجواء رياضية احترافية وآمنة، إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 2103 مُشاركاً من الهواة والمُحترفين والعائلات من مختلف الجنسيات.

ونظم مجلس الروح الإيجابية، فعاليات مُصاحبة لمبادرة "الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة" أبرزها توزيع علم الدولة على المشاركين وذلك في إطار المشاركة بحملة "فخورين بالإمارات"، فيما دوّن الحضور عبارات الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات والقيادة الرشيدة على لوحة "فخورين بالإمارات".

وتضمنت الفعاليات المُصاحبة المرسم الحر وعرض للدوريات السياحية، إلى جانب عروض للكلاب البوليسية، وفعاليات خيالة مُخصصة للأطفال، فضلاً عن عروض موسيقية، وأنشطة ترفيهية ومحاضرات توعوية متنوعة استهدفت الأطفال والعائلات.