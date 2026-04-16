مجموعة ايدج توقّع اتفاقية مع الجيش البرازيلي لاختبار أسلحة متقدمة ميدانياً

ساو باولو في 16 أبريل/ وام / أعلنت مجموعة "ايدج"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع شراكة مع الجيش البرازيلي بهدف تطوير إطار عمل لاختبار وتقييم أسلحة الجيل الجديد من قبل وحدات متخصصة.

وتتضمن الشراكة تنفيذ تقييمات ميدانية في بيئات عملياتية حقيقية، ذات تحديات عالية لكل من بندقية الاقتحام من فئة CAR 816، عيار 5.56×45 ملم "ناتو" من "كراكال"، وبندقية القنص من فئة CSR50 وتتميز بعيار 12.7×99 ملم "ناتو" كما ستتولى وحدات متخصصة إجراء هذه الاختبارات، بما يتيح قياس الأداء في ظروف دقيقة تحاكي سيناريوهات واقعية معقدة.

ويعكس الاتفاق حرص الجانبين على تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المشتركة عبر التعاون الفني والعملياتي واللوجستي كما تهدف المبادرة إلى تطوير حلول تدعم إدماج هذه الأنظمة ضمن الجيش البرازيلي، إلى جانب الارتقاء ببرامج التدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز جاهزية القوات الخاصة في استخدام بنادق الاقتحام والأسلحة الدقيقة بهدف ضمان كفائتها.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التعاون في رفع كفاءة الأداء القتالي وتعزيز مستويات الجاهزية العملياتية للقوات البرية البرازيلية.

ويمثل هذا الاتفاق امتداداً لمسار التعاون المتنامي بين مجموعة ايدج والجيش البرازيلي، ويؤكد التزام المجموعة بدعم الابتكار وتطوير القدرات الدفاعية الاستراتيجية في البرازيل.