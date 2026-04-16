معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو يصل إلى 2.6% في مارس الماضي

بروكسل في 16 أبريل/ وام / سجّلت منطقة اليورو ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي إلى 2.6% خلال مارس 2026، مقارنة بـ 1.9% في فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات كما ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 2.8% مقابل 2.1% في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، كانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد بلغت 2.2% في مارس 2025، فيما سجل الاتحاد الأوروبي 2.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت الدنمارك أدنى معدلات التضخم السنوي عند 1.0%، تلتها التشيك وقبرص والسويد بنسبة 1.5% لكل منها في المقابل، جاءت رومانيا في صدارة الدول الأعلى تضخمًا بنسبة 9.0%، ثم كرواتيا عند 4.6% وليتوانيا بنسبة 4.4%.

وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في ثلاث دول أعضاء خلال مارس مقارنة بشهر فبراير، واستقر في دولة واحدة، بينما ارتفع في 23 دولة.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية داخل اقتصاد منطقة اليورو، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في أي خطوات محتملة لتخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

