رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن أمن الخليج وأوروبا مترابط

بروكسل في 16 أبريل/ وام / أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، أن أمن الخليج وأوروبا مترابط، مشددة على تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوله الأعضاء في مواجهة الهجمات غير المبررة من إيران.

وقالت فون دير لاين، في بيان عقب اجتماعها في بروكسل مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الأخيرة تظهر بوضوح سبب عدم وجوب امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأعربت عن تقديرها للتضامن وجهود الوساطة التي أبدتها العديد من دول الخليج في الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة أوثق بين أوروبا ودول الخليج.

وأضافت أن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من العام الحالي تمثل فرصة مثالية لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

كما أعربت فون دير لاين عن تطلعها إلى مواصلة المناقشات في قبرص الأسبوع المقبل.

