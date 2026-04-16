" الشارقة للآثار" تقود جهود تطوير موقع الفاية للتراث العالمي

الشارقة في 16 أبريل/ وام / أعدت "هيئة الشارقة للآثار" بالتعاون مع تسع مؤسسات شريكة في حكومة الشارقة خطة عمل لمناقشة ضوابط ومعايير تطوير موقع الفاية للتراث العالمي وفق معايير علمية تضمن عدم المساس بأصالته وتلتزم بالمعايير التوجيهية لمركز التراث العالمي لليونسكو وبالتزامات دولة اﻟﺈمارات تجاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول اشتراطات تطوير موقع التراث العالمي نظمتها الهيئة بمقرها على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 14-16 أبريل الحالي بمشاركة ممثلين من الجهات والهيئات والدوائر المعنية بالتطوير والتخطيط والسياحة والثقافة والبيئة.

وشهدت الورشة مشاركة كلٍّ من "دائرة التخطيط والمساحة" و"دائرة الإسكان" و"هيئة الطرق والمواصلات" و"هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة" و"دائرة الأشغال العامة" و "هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة "مبادرة" وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" و"هيئة البيئة والمحميات الطبيعية" و"دائرة الزراعة والثروة الحيوانية".

واستهدفت الورشة التي قدمتها "إدارة التراث الثقافي المادي" في هيئة الشارقة للآثار تعزيز الوعي بأهمية صون المواقع الأثرية والتراثية وتطوير الممارسات المرتبطة بالحفاظ عليها وإدارتها بشكل مستدام بما يسهم في حماية موقع الفاية والحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية باعتباره أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وأكد سعادة عيسى يوسف مدير عام "هيئة الشارقة للآثار" أن الورشة أسست لتفاهم مشترك بين الجهات المعنية يضمن أن يبقى أي تطوير مقترناً بصون الموقع والحفاظ عليه وأن تظل الاعتبارات التراثية جزءاً أصيلاً من التخطيط إلى جانب تطوير إطار عملي واضح يحافظ على الموقع ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات تنموية منسجمة مع مكانته العالمية.

وقال: كما تؤكد هذه الورشة أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين الجهات المعنية لضمان حماية موقع "الفاية" وتعزيز جاهزيته على المدى الطويل من خلال أطر تنظيمية واضحة وممارسات تطوير تراعي خصوصيته التراثية والأثرية بما يحافظ على أصالته وقيمته العالمية للأجيال القادمة.

وقال سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي رئيس دائرة التخطيط والمساحة: تُعنى اللجنة الفنية المشتركة بين دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان لموقع التراث العالمي للفاية بإعداد وتنسيق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية لموقع الفاية وتطوير المخططات التوجيهية وتوثيق البنية التحتية ومعالم الموقع وهو ما يجعل تشكيلها خطوة محورية نحو توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطوير موقع الفاية للتراث العالمي بما يضمن مواءمة اشتراطات التخطيط والبناء مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة لمواقع التراث العالمي ونحرص من خلالها على تطوير إطار متكامل يستند إلى قواعد بيانات دقيقة وأنظمة معلومات جغرافية حديثة بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية مدروسة تعزز حماية الموقع وتحافظ على أصالته وسلامته.

وأضاف أن هذا التكامل بين الجهات المعنية يرسّخ نموذجاً متقدماً في إدارة المواقع التراثية قائم على التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار ويضمن أن تكون جميع الأعمال المستقبلية ضمن حدود الموقع متناغمة مع قيمته العالمية الاستثنائية بما يعزز استدامته ويحافظ عليه كإرث وطني وإنساني للأجيال القادمة.

وتناولت الورشة في يومها الأول أهمية مراعاة الاشتراطات العمرانية في سياق التراث العالمي حيث استعرضت القيمة العالمية للموقع الذي يحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام.

كما ناقشت الورشة تجارب وممارسات مرتبطة بإدارة المعايير العمرانية للمواقع التراثية للاستفادة منها في خطة الإدارة والاشتراطات الحالية للفاية وهو ثاني موقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ينال هذا الاعتراف العالمي المرموق بعد إدراج "مواقع العين الثقافية" في عام 2011 وهو ممتلك ثقافي يشمل حفيت و الهيلي و بدع بنت سعود ومناطق الواحات.

وشددت الورشة على أن "الفاية" يعد موقعاً ذا أهمية علمية على المستوى العالمي وكنزاً وطنياً يجسد عمق الإرث الحضاري الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز شعور الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا التاريخ العريق وعليه تُعد حماية أصالة وسلامة هذا الإرث الوطني الهدف الرئيس لهذه الورشة.

وتضمن اليوم الثاني جولة ميدانية في الفاية هدفت إلى التعرف بشكل مباشر على السمات التي تجسد القيمة العالمية الاستثنائية للموقع وفهم الحدود الفاصلة بين المنطقة الرئيسية والمنطقة العازلة وتقسيماتها إضافة إلى رصد التحديات العمرانية والبيئية التي تواجه الموقع ومناقشة الاحتياجات التطويرية المطلوبة بما يدعم الحفاظ عليه.

وخصصت الورشة فعاليات يومها الثالث لمناقشة خطة العمل التنفيذية حيث استعرضت الهيئات المشاركة المرفقات والاشتراطات الواردة في خطة إدارة موقع الفاية وناقشت المشاريع التطويرية المستقبلية و اختتمت فعاليات اليوم الثالث بجلسة لتحديد فجوات الاشتراطات الحالية وصولاً إلى وضع خطة تنفيذية لتحديث ضوابط ومعايير التطوير المعماري للموقع.