"تريندز" يشارك مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين

أبوظبي في 16 أبريل/ وام / شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات عبر مكتبه الافتراضي في الصين في أعمال مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين، الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية في إطار توجه المركز لتعزيز الحوار المعرفي وتوسيع الشراكات البحثية والاقتصادية مع المؤسسات الصينية.

وجاءت مشاركة “تريندز” في المؤتمر ضمن وفد دولة الإمارات المشارك في الفعاليات التي استضافتها العاصمة بكين، بهدف دفع آفاق التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد “تريندز” خلال المؤتمر أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية شهدت تطورًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، غير أنها تحتاج إلى مزيد من العمل المؤسسي المستدام لتعزيز مكتسبات التعاون وتوسيع مجالاته المستقبلية، خاصة في القطاعات المعرفية والتكنولوجية.

وخلال أعمال المؤتمر، وقّع “تريندز” عددًا من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وجهات صينية، في خطوة تعكس توجهه نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الدولية.

وفي إطار البرنامج المصاحب للزيارة، قام وفد “تريندز” بعدد من الأنشطة البحثية والمعرفية البارزة، شملت زيارة المقر الرئيسي لوكالة أنباء شينخوا، حيث جرى بحث رص التعاون المعرفي والإعلامي بين الجانبين وزيارة المعهد العالمي للسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا "WPET"، جرى خلالها بحث فرص إطلاق مشاريع بحثية مشتركة.