طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 16 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني 01:15 والجزرالأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:37. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعه 09:57 والمد الثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 21 75 35

دبي 27 20 80 45

الشارقة 29 20 80 40

عجمان 26 20 80 45

أم القيوين 28 20 80 45

رأس الخيمة 30 20 80 40

الفجيرة 34 24 55 20

العـين 31 19 70 20

ليوا 34 24 50 15

الرويس 28 19 85 25

السلع 29 21 80 15

دلـمـا 29 22 75 20

طنب الكبرى / الصغرى 28 23 80 40

أبو موسى 28 23 80 40