"الشارقة للثروة السمكية" تفتتح مصنع الثلج في جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك

الشارقة في 16 أبريل / وام / افتتحت هيئة الشارقة للثروة السمكية اليوم مصنع الثلج في جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم الصيادين وتطوير قطاع الثروة السمكية من خلال توفير بنية خدمية وفنية تسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز جودة المنتجات البحرية.

وأوضح سعادة علي أحمد بوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن المشروع يمثل إضافة مهمة للقطاع لما يوفره من خدمات أساسية تسهم في الحفاظ على جودة الأسماك وتبريدها وصلاحيتها بعد الصيد والحد من التلف والهدر بما يدعم وصول منتجات بحرية طازجة إلى الأسواق ويخفف في الوقت ذاته من التكاليف على الصيادين.

وأشار إلى أن المصنع جرى تجهيزه بأحدث تقنيات صناعة الثلج بما يضمن كفاءة الإنتاج واستمرارية التوريد ويعزز كفاءة سلسلة التبريد بما يواكب احتياجات الصيادين ويدعم استدامة العمل في القطاع.

وأكد أن المشروع يجسد الاهتمام المتواصل بتطوير قطاع الثروة السمكية، مثمناً الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لهذا القطاع الحيوي وحرصه الدائم على المشاريع التنموية التي تخدم الصيادين وتعزز الأمن الغذائي.