"الشارقة للمتاحف" تحتفي بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف الشارقة العلمي

الشارقة في 16 أبريل / وام / احتفت هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف الشارقة العلمي، تحت شعار «ثلاثون عاماً من العطاء العلمي»، مستذكرة مسيرة أحد أبرز المراكز العلمية التفاعلية في الدولة منذ افتتاحه في 17 أبريل 1996، ودوره في ترسيخ الثقافة العلمية وتعزيز التعلم القائم على التجربة والاكتشاف لدى مختلف فئات المجتمع.

ويأتي الاحتفاء تتويجاً لثلاثة عقود من نشر المعرفة العلمية بأساليب مبتكرة تجمع بين التعليم والتطبيق العملي، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، ويعزز مكانة المتحف كرافد ثقافي وتعليمي يسهم في ترسيخ حضور الشارقة على خريطة الثقافة في العالم العربي.

وتنظم الهيئة بهذه المناسبة سلسلة من الفعاليات والبرامج التفاعلية على مدار العام، حيث يخصص لكل شهر موضوع علمي، على أن تنطلق الفعاليات اعتباراً من 17 أبريل الجاري، متضمنة مبادرات وورشاً علمية عائلية، وبرامج لرصد الأجرام السماوية، إلى جانب استعراض محطات بارزة من مسيرة المتحف ودوره الريادي.

وتشمل الأجندة إطلاق مبادرة «مع الأسرة نحو العلوم» في مايو المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، فيما يخصص شهر يونيو لفعاليات يوم البيئة العالمي، ويشهد يوليو تنظيم فعالية «يوم القمر» ضمن شهر الفضاء، كما يتضمن أغسطس برنامج «الصيف مع الأسرة أحلى»، ويحتضن سبتمبر برنامج «تحدي العلوم مع العوائل» المخصص لذوي الإعاقة السمعية.

ويشهد أكتوبر فعاليات اليوم العالمي للمسنين و«أسبوع الفضاء العالمي 2026»، فيما يتواصل الزخم في نوفمبر عبر مبادرات علمية ضمن شهر الابتكار، وتختتم الفعاليات في ديسمبر ببرامج خاصة باليوم الوطني.

وشهد المتحف منذ افتتاحه تطوراً في برامجه ومحتواه، معتمداً نهجاً تفاعلياً يتيح للزوار خوض التجربة العلمية وربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي، ما عزز مكانته وجهة تعليمية للعائلات والطلبة.

كما عزز المتحف حضوره من خلال شراكات مع عدد من الجهات العلمية والأكاديمية، أسهمت في إثراء برامجه وتوسيع نطاق أثره، وتقديم تجارب تعليمية وفق أفضل الممارسات في مجال التعليم المتحفي.

ويضم المتحف مرافق علمية وتعليمية متنوعة، تشمل قاعة معروضات رئيسية تفاعلية تغطي مجالات علمية متعددة، وقبة سماوية تقدم عروضاً فلكية، إضافة إلى قاعة محاضرات توضيحية تقدم عروضاً علمية حية، ومركز تعليمي يضم مختبرات وورش عمل مخصصة للطلبة.

ويواصل المتحف تقديم برامج وأنشطة علمية على مدار العام، تشمل ورشاً عائلية ومخيمات للأطفال وفعاليات مرتبطة بالمناسبات المحلية والعالمية، إلى جانب معارض مؤقتة تواكب أحدث الابتكارات العلمية.

ويؤدي المتحف دوراً فاعلاً في نشر الوعي العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار، من خلال برامج تعليمية تفاعلية تربط بين المعرفة والتطبيق، وتشجع على التفكير النقدي والاستكشاف.