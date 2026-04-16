الإمارات تستعرض مشاريعها الفضائية الإستراتيجية في مؤتمر الفضاء الدولي

أبوظبي في 16 أبريل/ وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، في الدورة الـ41 لمؤتمر الفضاء الدولي، الذي أقيم في مدينة كولورادو سبرينغز خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026، وحضره نخبة من قادة القطاع العالمي وممثلي الجهات الحكومية والشركات والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود الوكالة لتعزيز حضورها الدولي وتوطيد شراكاتها الإستراتيجية مع كبريات المنظمات والوكالات الفضائية بالعالم.

وترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد الوكالة الذي ضم سعادة إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام للوكالة، والمهندس محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية، وفريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وعدد من المسؤولين والمهندسين والخبراء في الوكالة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي تعكس التزامها الراسخ بأن تكون شريكاً موثوقاً وفاعلاً في صياغة مستقبل القطاع على المستوى العالمي بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، لاسيما لجهة تحقيق الريادة العالمية في مجال الشراكات الفضائية ومضاعفة العائد الاقتصادي للقطاع، بما يعزز تنافسية الدولة ويدعم هدفها الإستراتيجي في أن تكون ضمن أقوى اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031.

وأضاف معاليه: انطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، نعمل على ترسيخ نموذج إماراتي متكامل يقوم على الارتقاء بالتعاون الدولي في مجال الفضاء من إطاره التقليدي إلى شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع وكالات الفضاء والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية حول العالم، بما يساهم في تسريع تطوير التقنيات المتقدمة وتأهيل الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في قطاع الفضاء، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال سعادة إبراهيم القاسم، نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: يشرفنا المشاركة في مؤتمر الفضاء الدولي الحادي والأربعين في كولورادو سبرينغز، والتي تُعد منصة رائدة تجمع قادة وروّاد الابتكار في قطاع الفضاء على مستوى العالم تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، ومن خلال الشراكات الدولية الراسخة التي بنيناها على مدى العقود الثلاثة الماضية، أرسينا أسساً قوية ومستدامة تدعم طموحاتنا وتطلعاتنا في قطاع الفضاء.

وأضاف: بصفتنا من الدول المؤسسة لاتفاقيات أرتميس ومن أوائل المشاركين في برنامج أرتميس، فإن التزامنا يظل راسخاً وثابتاً ونتطلع إلى المستقبل بكثير من التفاؤل والحماس تجاه الفرص الواعدة التي تنتظرنا، فيما نواصل تعزيز التعاون والابتكار ودفع عجلة التقدم في مجتمع الفضاء العالمي.

وخلال مشاركته في المؤتمر، استعرض فريق وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، الذي تقرر تمديده حتى عام 2028، في ضوء نجاحه الاستثنائي وكفاءة أنظمة المسبار التشغيلية، حيث نجح في تقديم أول صورة شاملة للغلاف الجوي للمريخ، وجمع أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية المفتوحة التي أسهمت في دعم الأبحاث العالمية وتعزيز فهم تطور مناخ الكوكب الأحمر.

كما سلط الفريق الضوء على مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وبرامج تطوير منظومة اقتصاد الفضاء الوطني، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي ترسم ملامح مستقبل القطاع وتعزز مساهمته في النمو الاقتصادي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد وكالة الإمارات للفضاء عدداً من الاجتماعات الثنائية مع كبريات وكالات الفضاء العالمية بما في ذلك وكالة "ناسا"، وإدارة الفضاء الكورية، والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.

واستعرض فريق الوكالة خلال هذه الاجتماعات مستجدات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، وسبل تعزيز التعاون المشترك ضمن برامج استكشاف المريخ والقمر، ومواصلة تفعيل اتفاقيات "أرتميس"، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الابتكار الفضائي.

كما شارك المهندس محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية، لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب اللواء روبرتو ميلغار شين، رئيس اللجنة الوطنية لأبحاث وتطوير الفضاء في بيرو، والدكتور توماس رايتر، المدير العام لشؤون الفضاء والأمن في الوزارة الاتحادية الألمانية للبحث والتكنولوجيا والفضاء، في جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز التعاون الفضائي العالمي وتوسيع آفاق الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي.

وأدارت الجلسة كاثلين كاريكا، المستشارة الأولى في وكالة "ناسا"، وجون طومسون، المسؤول الأول في مكتب شؤون المحيطات والبيئة والعلوم الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية.

ويعد مؤتمر الفضاء الدولي، أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الفضاء، والذي يجمع نخبة من صناع القرار، وقادة الوكالات الفضائية، وممثلي الشركات العالمية، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، لمناقشة أبرز التوجهات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة في صناعة الفضاء.

ويمثل المؤتمر منصة دولية رائدة لتعزيز الشراكات واستشراف مستقبل الاقتصاد الفضائي، بما يسهم في دعم الابتكار وتوسيع آفاق التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.