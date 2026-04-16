عبدالعزيز بن حميد يتفقد سير العمل بمركز إسعاد المتعاملين في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان

عجمان في 16 أبريل/ وام / أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن العمل بروح الفريق الواحد يقود إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها الدائرة، مشدداً على أهمية تضافر وتكامل الجهود لاستكمال مسيرة العطاء ورفع سقف الطموحات نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة التي تولي أهمية كبرى لتعزيز سعادة أفراد المجتمع، وتحرص على توفير أرقى أساليب العيش والرخاء لجميع القاطنين في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز إسعاد المتعاملين، حيث اطلع على سير العمل والتقى عدداً من المراجعين واستمع إليهم، مؤكداً مدى حرص الدائرة على أخذ رؤاهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار في سبيل الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة.

وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن شكره لموظفي الدائرة على اجتهادهم وتفانيهم في العمل، كما حثهم على مواصلة التميز في إسعاد المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والمضي قدماً نحو تصفير البيروقراطية، مشيداً بالتحول الرقمي الذي حققته الدائرة، والذي كان له الأثر الإيجابي والفعال في تبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.