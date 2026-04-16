“Galaxy Corporation” الكورية تفتتح مقرها الإقليمي في دبي لتعزيز صناعة الإعلام والترفيه

دبي في 16 أبريل/ وام / أعلنت شركة "Galaxy Corporation" الكورية المتخصصة في الإعلام والتكنولوجيا المتقدمة والترفيه، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية للإعلام، عن افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، وذلك في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا.

ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على ما توفره دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية متكاملة ومتطورة وبيئة تشريعية متقدمة، جعلت منها وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، حيث تسعى الشركة إلى الاستفادة من الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية في الدولة.

وتعتبر “Galaxy Corporation” واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، وتمتلك خبرات واسعة في إنتاج المحتوى واستقطاب نخبة من الفنانين العالميين، إلى جانب تقديم عروض مبتكرة في الفعاليات الكبرى.

وأكد سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن اختيار شركة Galaxy Corporation لدولة الإمارات مقراً إقليمياً لها، يجسد ثقة المؤسسات العالمية في ريادة منظومتنا الإعلامية والتكنولوجية، ويؤكد أننا نجحنا في بناء بيئة حاضنة للابتكار لا تكتفي باستقطاب الاستثمارات، بل تصنع معها مستقبلاً جديداً للصناعات الإبداعية، منوهاً بأن هذا التواجد يعد إضافة نوعية ترسخ من مكانة الإمارات عاصمة عالمية للمحتوى الرقمي، ومنصة تنطلق منها أحدث التقنيات لترسم ملامح إعلام المستقبل.

وقال سعادته إن افتتاح Galaxy Corporation مقرها في دبي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الإعلام والترفيه في الدولة، إذ تساهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة الابتكار في صناعة المحتوى، وتعزيز التكامل بين الحلول التكنولوجية والإنتاج الإعلامي، بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

وأشار سعادته إلى أن مشروع افتتاح المقر الإقليمي للشركة الكورية في دولة الإمارات يجسد عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية والتي شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث تقوم على أسس راسخة من التعاون والثقة المتبادلة، لافتاً إلى أن استمرار الشركات الكورية في تنفيذ خططها التوسعية في الدولة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئته الاستثمارية.

وقال سعادة الدكتور جمال الكعبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن الإعلان عن تأسيس الشركة في الدولة جاء امتداداً لمخرجات "قمة بريدج"، التي شكلت منصة لتعزيز الشراكات الدولية في القطاع الإعلامي، مشيراً إلى أن التعريف بقطاع الإعلام في الدولة خلال الجولات الترويجية للقمة العام الماضي أسهم في فتح آفاق التعاون مع الشركة الكورية.

وأوضح سعادته أن الهيئة الوطنية للإعلام نسقت مع الجهات المعنية في دبي لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، ويعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعات الإبداعية.

من جانبه، قال تشو سونغ هاي، الرئيس التنفيذي لشركة “Galaxy Corporation” في دولة الإمارات، في تصريح لـ”وام”، إن قرار تأسيس الشركة في الدولة جاء انطلاقاً من الثقة برؤية الإمارات المستقبلية وأنظمتها المستقرة وقيادتها الحكيمة، مؤكداً أن الإمارات تمثل بيئة مثالية للتوسع في قطاع الترفيه التكنولوجي.

وأضاف أن الشركة، التي تتخذ من سيول مقراً لها، تعد من الشركات العالمية الرائدة في دمج الترفيه بالتكنولوجيا، وتنتج أكثر من 400 عمل سنوياً، من بينها محتوى حقق المركز الأول عالمياً على منصة "نتفليكس"، إلى جانب إدارة مجموعة من أبرز نجوم الكيبوب.

وأوضح أن “Galaxy Corporation” تعتزم إطلاق مشاريعها في الدولة على مراحل، بالتعاون مع شركاء محليين، مع الإعلان عن تفاصيلها خلال “قمة بريدج”، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك موارد كبيرة في كوريا وتسعى لتوظيفها في السوق الإماراتي.

وأشار إلى أن لدى الشركة خططاً لإنشاء مدينة ترفيهية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الدولة، تتضمن عروض كيبوب باستخدام الروبوتات، ورياضات روبوتية وتجارب تفاعلية، بما يسهم في استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام.

وأكد أن الشركة ستعمل على تطوير محتوى مخصص للمنطقة، يشمل إنتاج أعمال بالتعاون مع فنانين ومبدعين عرب، إلى جانب إطلاق نماذج فنية مستوحاة من الكيبوب في الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل الثقافي ويدعم الصناعات الإبداعية في الدولة.

وتأسست شركة “Galaxy Corporation” عام 2019، وتعمل عبر أربعة محاور رئيسية تشمل الإعلام والملكية الفكرية والتجارة والتكنولوجيا، معتمدة على حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، ونجحت في جمع استثمارات تتجاوز 180 مليار وون، وبلغت قيمتها السوقية نحو تريليون وون، لتصنف ضمن الشركات الناشئة “يونيكورن”.

وتتوسع الشركة إلى دولة الإمارات من خلال مشروع مشترك يحمل اسم “Galaxy ME”، يركز على تطوير حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والملكية الفكرية، بما يعزز حضورها في أسواق الشرق الأوسط.