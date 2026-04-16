الاتحاد العربي للشطرنج ينفذ خطة تطويرية شاملة للارتقاء باللعبة على أسس علمية

الشارقة في 16 أبريل/ وام / أعلن الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ومقره في دولة الإمارات، تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة للارتقاء اللعبة على أسس علمية ومؤسسية مستدامة، وتبني منظومة متكاملة، تجمع بين التطوير الفني، والإداري، والمعرفي، لتأهيل جيل عربي للمنافسة عالمياً، وترسيخ مكانتها دوليا.

وأكدت الدكتورة مليحة محمود المازمي، الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي، أن الاتحاد يمضي بخطى واثقة لتحديث خطته الإستراتيجية، بما يواكب التطورات في عالم الرياضات الذهنية، وعرضها على رئيس وأعضاء الاتحاد لاعتمادها.

وأشارت إلى أن اللجنة تضطلع بوضع وإعداد الخطة التنفيذية والإطار الزمني لتطبيق الإستراتيجية، والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، لضمان تنفيذ الأهداف وفق الجدول الزمني المحدد، والمراقبة والتقييم لمستوى الإنجاز.

وأضافت أن اللجنة تعمل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للعبة، ودراسة الفرص المتاحة والتحديات القائمة، بهدف بناء خطط واقعية قابلة للتنفيذ، وتعتمد على بيانات دقيقة، ورؤية مستقبلية واضحة، ووضع الأهداف، والاستراتيجيات طويلة المدى لتطوير اللعبة، وتعزيز انتشارها عربيا.

وقالت إن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بعدد من المبادرات النوعية من أبرزها جائزة الترجمة والتأليف في الشطرنج، بهدف إثراء المحتوى المعرفي العربي، وتعزيز الإنتاج العلمي والفكري المرتبط باللعبة، وبرامج التدريب للموهوبين، واكتشاف ورعاية اللاعبين الناشئين، لبناء قاعدة واسعة منهم، ورفع مستوى التنافسية في البطولات الإقليمية والدولية، ونشر اللعبة في المدارس العربية.

ونوهت باستمرار الجهود لدعم مسيرة النمو بإعداد وتأهيل الكوادر التحكيمية المحترفة وفق أعلى المعايير الدولية، وتأهيل المدربين، لقيادة عملية التطوير الفني، وصناعة الأبطال، وتعزيز التعاون بين اللجان المختلفة داخل الاتحاد، وتكثيف البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً.