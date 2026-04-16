دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة تختتم فعاليات الموسم الثقافي الثالث

رأس الخيمة في 16 أبريل/ وام / اختتمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم أنشطة الموسم الثقافي الثالث، والتي انطلقت الاثنين الماضي في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي الذي شهد حضوراً لافتاً من قبل عدد من المهتمين والباحثين في مجال التراث الثقافي.

وتضمن الموسم سلسلة من المحاضرات الثقافية حيث استهل الموسم بمحاضرة تحت عنوان "الملامح التاريخية والاجتماعية في رواية قصر الزباء" قدمها الكاتب والروائي محمد الحبسي، وقدم في اليوم الثاني خالد بدر البدور مستشار ثقافي وخبير معتمد في التراث محاضرة بعنوان "جمع وتوثيق الفنون الشعبية - حكايات وتحديات" وفي اليوم الثالث من الموسم تم طرح محاضرة بعنوان "من التراث الثقافي إلى الوعي الثقافي "الواقع والتحديات" قدمها الدكتور صالح هويدي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمعهد الشارقة للتراث.

واختتم الموسم بمحاضرة "الأسرة الإماراتية فخر الأجيال" قدمتها عبير باشراحيل باحثة في التاريخ الشفاهي ومدرب دولي معتمد.

وقال سعادة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف: يعكس الموسم الثقافي الثالث التزام الدائرة الراسخ بصون وحفظ التراث الثقافي غير المادي، وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي ونحرص من خلال تنظيم هذا الموسم الثقافي على تسليط الضوء على عناصر التراث الثقافي غير المادي، باعتباره جزءا أصيلًا من هويتنا الوطنية وذاكرتنا الجماعية، وقد شهدنا تفاعلًا مميزاً مع المحاضرات التي تناولت مواضيع التراث مما يؤكد أهمية هذه المبادرات في نقل المعارف والخبرات.

وقال رحمة محمد الشامسي مدير إدارة التراث الثقافي غير المادي: سنواصل في إدارة التراث الثقافي غير المادي إطلاق عدد من المحاضرات التي تعزز من حضور التراث الثقافي غير المادي وتدعم استدامته بما ينسجم مع رؤيتنا في الحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز به في المجتمع.