هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة تختتم مبادرة "بيئتي الخضراء مستقبلي"

الشارقة في 16 أبريل/ وام / اختتمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة الدورة الثالثة من مبادرة "بيئتي الخضراء مستقبلي"، التي جاءت في إطار رؤية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للوعي البيئي، من خلال تمكين الأجيال الناشئة بالمعرفة والمهارات والتجارب التطبيقية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات البيئية والمشاركة في تحقيق الاستدامة.

حضر حفل الختام في متحف الذيد للحياة الفطرية، سعادة عائشة راشد ديماس رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات التعليمية والشركاء الإستراتيجيين.

واستعرض الحفل أبرز محطات المبادرة، التي قدمت نموذجاً لدمج التعليم بالتطبيق العملي عبر أنشطة بيئية تفاعلية، مدعومة بآليات تقييم لقياس أثرها المعرفي والسلوكي لدى الطلبة.

وتضمنت الدورة الثالثة محاور تعليمية متخصصة وفق المراحل الدراسية، حيث ركزت مرحلة رياض الأطفال على التعريف بمفاهيم البيئة بأساليب مبسطة، فيما تناولت مرحلة التعليم الأساسي تعزيز الوعي بأهمية الموارد الطبيعية وسبل المحافظة عليها.

كما شملت المرحلة الثانية من التعليم الأساسي أنشطة تطبيقية ورحلات ميدانية لتعزيز القيم والمهارات البيئية، في حين ركزت المرحلة الثانوية على القضايا البيئية العالمية، وفي مقدمتها تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية.

وأكدت سعادة عائشة راشد ديماس أن المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً يجمع بين التعليم والتطبيق، ويسهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأجيال يعد الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة، لما له من انعكاسات مباشرة على مستقبل المجتمعات وجودة الحياة.

وقالت إن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمجتمع، مؤكدة حرص الهيئة على تطوير مبادرات نوعية تعزز هذا التوجه وترسخ مكانة الشارقة في العمل البيئي.

وشهدت المبادرة إقبالاً من المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، حيث سجلت 70 روضة ومدرسة، وشاركت 48 جهة تعليمية في تنفيذ الأنشطة البيئية المعتمدة، توزعت على مختلف المراحل الدراسية.

وأسهمت المبادرة في خلق بيئة تنافسية إيجابية بين المدارس، انعكست في جودة المشاريع المقدمة وتنوع المبادرات، إلى جانب تعزيز مهارات الابتكار والتفكير النقدي لدى الطلبة.

وتخلل الحفل تكريم الجهات المتعاونة، إلى جانب المدارس الفائزة التي قدمت نماذج متميزة في تطبيق الأنشطة البيئية بأساليب مبتكرة.