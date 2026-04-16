جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 95 منتسباً من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة

الشارقة في 16 أبريل/ وام / احتفلت جامعة الشارقة بتخريج مجموعة من برامج الدبلومات المهنية، تضمنت 95 خريجاً وخريجة من برامج متخصصة، شملت الدبلوم المهني في التفتيش على المنشآت الصحية، والدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، ودبلوم تدريب المدربين، وذلك من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة بنظام التعليم الهجين.

وشهد الحفل تخريج 61 منتسباً من برنامج التفتيش على المنشآت الصحية لصالح هيئة الصحة بدبي، و18 من برنامج التحكيم التجاري الدولي لصالح مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى 16 خريجاً من برنامج تدريب المدربين.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تنطلق من رؤية مؤسسية تهدف إلى ربط التعليم العالي باحتياجات التنمية الوطنية، وتعزيز كفاءة الكوادر في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن البرامج المهنية التي تقدمها الجامعة تسهم في تطوير الأداء المهني ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وقال إن الشراكات مع الجهات المختلفة، ومنها هيئة الصحة بدبي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات التطبيقية، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة أسماء نصيري مديرة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، أن المركز يواصل تقديم برامج مهنية متخصصة تدعم التعلم المستمر، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن تخريج هذه الدفعة يعكس نجاح البرامج في تأهيل كوادر قادرة على تطوير مهاراتها والمساهمة في رفع جودة الأداء المؤسسي.

وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المتعاونة.