"دبي لرعاية النساء والأطفال" تطلق "رعاية"

دبي في 16 ابريل /وام/أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق بودكاست "رعاية" كأول بودكاست رسمي للمؤسسة يسلط الضوء على مواضيع محورية تمسّ المرأة والطفل والأسر بأسلوب معاصر .

ويأتي إطلاق "رعاية" تماشيًا مع توجهات "عام الأسرة 2026" وانسجامًا مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" .

ويتناول البودكاست مجموعة من الموضوعات المتنوعة التي تشمل الصحة النفسية للمرأة والطفل وأساليب التربية الإيجابية والتوازن الأسري والعلاجات والبرامج المبتكرة من خلال استضافة نخبة من المختصين والخبراء .

وتستضيف الحلقة الأولى من بودكاست "رعاية" الدكتورة غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة تحت عنوان: العلاج باللعب والعلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة» حيث تتناول الحلقة دور الأساليب العلاجية الحديثة في دعم الأطفال نفسياً وسلوكياً وأثرها في تعزيز التعافي وبناء التوازن النفسي لديهم.

وسيتم بث الحلقة الكاملة عبر منصة يوتيوب إلى جانب نشر مقاطع قصيرة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تشمل إنستغرام ومنصة اكس وفيسبوك وتيكتوك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور وتقديم المعرفة بأسلوب مبسط وقريب من المجتمع.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن إطلاق بودكاست "رعاية" يأتي انسجامًا مع توجهات عام الأسرة 2026 وترجمةً لرؤية المؤسسة في توظيف المعرفة كأداة تمكين حقيقية عبر منصات إعلامية حديثة تعزّز وصول الرسائل التوعوية إلى المجتمع بأسلوب مهني وإنساني يعكس عمق القضايا التي تمسّ المرأة والطفل.

وأوضحت أن البودكاست يشكّل مساحة معرفية تفاعلية تسهم في تبسيط المفاهيم المتخصصة وتقديم محتوى نوعي يزوّد الأفراد والأسر بأدوات عملية تساعدهم على فهم التحديات النفسية والاجتماعية والتعامل معها بوعي واتزان بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويعزّز الاستقرار الأسري.

وأضافت أن المؤسسة تنطلق في مبادراتها من إيمان راسخ بأن الأسرة تمثّل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك وأن الاستثمار في وعيها ودعمها يشكّل أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة مؤكدةً استمرار المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تواكب أولويات المرحلة وتسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والدعم النفسي.

وبيّنت أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تضع الأسرة في قلب التنمية وتسعى إلى بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا وجودة حياة.

ويُعد بودكاست "رعاية" امتداداً لرسالة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال باعتبارها مؤسسة مجتمع مدني في إمارة دبي تقدّم منظومة متكاملة من خدمات الإيواء والرعاية وإعادة التأهيل، إضافة إلى برامج التثقيف والتوعية المجتمعية وفق أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تقوية الأواصر الأسرية وتمكين أفراد المجتمع.