"إسلامية دبي" :إقبال كبير على مبادرة "مساجد الفريج"

دبي في 16 أبريل/ وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن مساهمات أفراد المجتمع في تنفيذ مشاريع تطويرية تجاوزت 5.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2026 شملت تركيب سجاد جديد وصيانة .

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن النمو المتزايد في نطاق مبادرة "مساجد الفريج" واستمرار الاستجابة المجتمعية لها يعكس مستوى متقدماً من الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع وحرصهم على أن يكونوا جزءاً أصيلاً في خدمة بيوت الله ورعايتها باعتبارها قيمة راسخة في ثقافة المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أن كل مساهمة تمثل امتداداً لروح العطاء المتجذرة في المجتمع وتعكس رغبة حقيقية في الإسهام في عمارة المساجد وتهيئة بيئة إيمانية تحفظ مكانتها وتدعم رسالتها في نشر القيم وتعزيز الطمأنينة المجتمعية.

وأضاف أن الإقبال المستمر على المبادرة يجسد شراكة إنسانية واعية يتحول فيها العطاء إلى أثر مستدام .

وأوضح محمد جاسم المنصوري مدير إدارة خدمة المتعاملين والمسؤول عن مبادرة "مساجد الفريج"، أن ما تحقق من نتائج يعكس مستوى الثقة التي يوليها المجتمع لمبادرات الدائرة وحرص أفراده على الإسهام في مشاريع ذات أثر مستدام .