"تدرب في ياس" تعزز التلاحم المجتمعي بمشاركة واسعة في حلبة مرسى ياس

أبوظبي في 17 أبريل/ وام/ استضافت حلبة مرسى ياس، أمس، نسخة خاصة من الفعالية الرياضية المجتمعية "تدرب في ياس"، بمشاركة آلاف الأشخاص من 105 جنسيات، تحت شعار "علم واحد، مسيرة واحدة، مجتمع واحد"، في مبادرة عكست روح الوحدة والتلاحم المجتمعي.

وأقيمت الفعالية، التي نظمها مركز أبوظبي للصحة العامة بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والإسعاف الوطني، وشركة "إثارة"، بحضور سعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة، وسعادة الدكتور راشد السويدي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وسيف راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة "إثارة"، وعلي البشر المدير العام لحلبة مرسى ياس.

وساهمت النسخة الخاصة من الفعالية في تحويل النشاط البدني إلى حدث مجتمعي تضامني، مع التأكيد على أهمية الأنشطة المجتمعية المشتركة في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم الصحة العامة.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، إن مثل هذه المبادرات تعزز الصحة المجتمعية وتدعم الروابط الإنسانية، مشيراً إلى أن الفعالية عكست شعوراً بالفخر الوطني والانتماء، من خلال مشاركة أفراد المجتمع تحت علم واحد والتزام مشترك بتعزيز الصحة العامة.

من جانبه، أكد علي البشر، أن النسخة الخاصة من "تدرب في ياس" أبرزت قوة المجتمع وروح التكاتف، معرباً عن فخر الحلبة بتوفير منصة تعزز التضامن المجتمعي في دولة الإمارات.

وشهدت الفعالية مسيرة تضامنية على مسار الحلبة، إلى جانب عدد من الأنشطة العائلية، وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، حيث ارتدى المشاركون ألوان علم الدولة وحملوا الأعلام في أجواء جسدت روح الانتماء والتلاحم.

وتواصل الفعالية دورها كأحد أبرز البرامج المجتمعية في دولة الإمارات، من خلال تحفيز نمط الحياة الصحية وتعزيز الترابط المجتمعي، فيما أكدت هذه النسخة الخاصة التزام حلبة مرسى ياس بدعم الأنشطة المجتمعية وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة، وتقديم تجارب رياضية متنوعة لا تقتصر على رياضة السيارات.