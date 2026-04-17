"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط في إسطنبول

إسطنبول في 17 أبريل/ وام/ شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.

وناقشت اللجنة آخر التطورات والأحداث الراهنة في المنطقة، بما في ذلك تصاعد التوترات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى التحديات الإنسانية والسياسية المرتبطة بمختلف الأزمات، والجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد.

وأكدت سعادة سارة فلكناز، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشيرةً إلى أنه تم في وقت سابق إعلان موقف دولة الإمارات بشكل واضح بأن دولة الإمارات لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عدائية.

وأوضحت أنه رغم هذه التأكيدات، فقد تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت مناطق مدنية ومنشآت حيوية، من بينها مطارات ومرافق خدمية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، مؤكدةً أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما جددت التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشددةً على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات، وتعزيز دور البرلمانات في دعم مسارات السلام والحوار.

ودعت سعادتها، في ختام مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين، وصون الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.