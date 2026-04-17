المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يدعو إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والمليشيات الموالية لها

إسطنبول في 17 أبريل/ وام/ دعا المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الجمعية العامة لـ الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول، إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والميليشيات الموالية لها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سعادة سعود الحجيلان النائب الأول لرئيس المجلس، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً غير مبرر وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتهديداً مباشراً لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

واوضح أن البرلمان يولي أهمية كبيرة لتعزيز وحدة الموقف الخليجي تجاه التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على أن هذه الممارسات تتطلب موقفاً دولياً مسؤولاً يعزز احترام سيادة الدول، ويؤكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.