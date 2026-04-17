محمد بن حمدان بن زايد يشهد الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 65 لتأسيس مستشفى كند في العين

العين في 17 أبريل/ وام/ شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 65 لتأسيس مستشفى كند، الذي يُعد أول مؤسسة لتقديم الرعاية الطبية الحديثة في إمارة أبوظبي، حيث أسهم منذ عقود في رسم ملامح قطاع الرعاية الصحية في الإمارة والدولة.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض يسلط الضوء على مراحل تأسيس المستشفى الذي كان في البداية مبنى من الطين عبارة عن دار ضيافة تبرع بها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عام 1960 لافتتاح عيادة طبية تحت إشراف الطبيب الأمريكي بات كينيدي وزوجته الدكتورة ماريان كينيدي.

وأكد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أن إنشاء أول مستشفى في العين بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، قبل قيام دولة الاتحاد بأعوام، يعكس الأولوية القصوى التي أولاها الأب المؤسس لصحة المواطن إيماناً منه بأن الاستثمار في الإنسان أولاً هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصناعة المستقبل.

من جهته، أعرب الدكتور ريتشارد برامبل، الرئيس التنفيذي لمستشفى كند، في كلمته، عن فخره واعتزازه بحضور معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان للاحتفال بـ 65 عاماً من مسيرة التميز والعطاء، مؤكداً أن المستشفى سيبقى وفياً لرسالته النبيلة بتقديم خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

وشهد الحفل تقديم النسخة الأولى من جائزة "ماريان كينيدي" إلى سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، تقديرا لمسيرتها وجهودها الريادية في تطوير سياسات الرعاية الصحية وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية في مجال الصحة العامة والابتكار الطبي.

كما تم تقديم جائزة "بات كينيدي" إلى البروفيسور والدكتور حميد عبيد بن حرمل الشامسي على إنجازاته في الطب الباطني وأمراض الأورام والسرطان وإسهاماته في أبحاث العلاجات المبتكرة، وتقديراً لدوره المحوري في إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام في المنطقة.

كما يحتفي المستشفى من خلال جائزة "كند للخدمة مدى الحياة" بالكوادر الطبية والإدارية المتميزة التي أمضت 35 عاماً في خدمة المستشفى والمرضى بكل تفانٍ وإخلاص، تقديراً لعطائهم المتواصل ودورهم المحوري في ترسيخ ثقافة التميز الطبي والإنساني على مدى عقود، فيما منح المستشفى جائزة" كند لإرادة الحياة" إلى عدد من المرضى الذين تغلّبوا على تحديات صحية جسيمة، في انعكاس حيّ لروح التكاتف والرعاية التي يقدمها الكادر الطبي خلال رحلة العلاج، لتجسيد قيم الأمل والصبر التي تأسس عليها المستشفى منذ انطلاقته قبل 65 عاماً.

ويواصل مستشفى كند أداء رسالته الإنسانية النبيلة باعتباره من أهم الصروح الطبية العريقة على مستوى الدولة الذي يقدم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لأبناء منطقة العين دون انقطاع على مدى أكثر من 6 عقود؛ واليوم يمتد المستشفى على مساحة 26 ألف متر مربع، ويحتضن طاقماً طبياً يضم أكثر من 80 طبيباً من 44 جنسية من مختلف أنحاء العالم يعملون في تخصصات دقيقة من أبرزها جراحة وطب الأطفال وحديثي الولادة، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، وطب العيون، وغيرها من المجالات الطبية النادرة.

ويُعد مستشفى كند أول مؤسسة طبية خاصة في أبوظبي تحصل على اعتماد "اللجنة الدولية المشتركة"، باعتباره أول مستشفى في العالم ينال اعتماد برامج الرعاية السريرية لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية لدى حديثي الولادة، وبرنامج الولادة الطبيعية بعد القيصرية.

ويتصدر المستشفى، اليوم، مشهد الرعاية الصحية في منطقة العين بتحقيقه أعلى عدد من الولادات، واحتضانه أكبر قسم لطب الأجنة، إلى جانب امتلاكه وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث.