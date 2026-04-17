تعاون بين "البلديات والنقل" و"الدار" لتوفير 9 آلاف وحدة سكنية بأبوظبي

أبوظبي في 17 أبريل/ وام/ وقّعت دائرة البلديات والنقل ومجموعة "الدار"، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير مجمّعين سكنيين متكاملين في كلٍ من مدينة محمد بن زايد وبني ياس، بهدف توفير تسعة آلاف وحدة سكنية للإيجار ضمن مشروع حلول الإسكان الميسّر في إمارة أبوظبي.

وتأتي المشاريع ضمن مبادرة تقودها الدائرة لتوسيع نطاق إتاحة المساكن عالية الجودة بأسعار ميسّرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يتماشى مع أولويات أبوظبي في التنمية العمرانية المستدامة طويلة الأجل.

وبموجب الاتفاقية، تتولى مجموعة الدار قيادة عمليات تطوير المجمّعات السكنية وتأجيرها وإدارتها، فيما تمنح دائرة البلديات والنقل حقوق الانتفاع طويل الأجل بالأراضي.

وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشاريع 2.8 مليار درهم، الأمر الذي يعزّز محفظة الدار ضمن نموذج "التطوير والاحتفاظ" لتصل إلى 20.1 مليار درهم، وتشمل أصولاً متنوعة، من بينها مشاريع سكنية مخصّصة للإيجار تم الإعلان عنها مؤخراً في جزيرة ياس ومنطقة الشامخة بإمارة أبوظبي.

وترسّخ هذه الشراكة قاعدة إستراتيجية لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، بما يدعم توجّه الإمارة نحو توفير منظومة سكنية متكاملة تلبي مختلف الشرائح والفئات السعرية، وتعزّز جودة الحياة المجتمعية.

ويقع المشروع الأول في موقع إستراتيجي بمنطقة بني ياس على طريق أبوظبي - العين "E22"، ومن المقرر أن يضم أكثر من 30 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل وحدات سكنية، ومتاجر، ومرافق ترفيهية، ومساحات خضراء مفتوحة.

أما المشروع الثاني، فيُقام في مدينة محمد بن زايد، ويشكّل مجمّعاً سكنياً متعدد الاستخدامات يضم مساكن فردية وشققاً متعددة المستأجرين، مدعوماً بمرافق وخدمات تجارية تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.

ومن المتوقع إنجاز المشروعين بحلول عام 2029، حيث سيوفّران مزيجاً متنوعاً من الوحدات السكنية، صُمّمت وفق أعلى معايير التخطيط العمراني لتعزيز سهولة الوصول والراحة، من خلال ربطها المباشر بشبكات النقل العام والطرق الرئيسية.

وقال سعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، إن التعاون مع مجموعة الدار يجسّد التزاماً مشتركاً بدعم مستهدفات برنامج الإسكان الميسّر، من خلال توفير مساكن عالية الجودة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات على حد سواء، وتسهم في تعزيز جودة الحياة المجتمعية، مؤكداً أن المشاريع التي يُعلن عنها خلال "عام الأسرة" تعكس حرصاً متواصلاً على تطوير أحياء سكنية نابضة بالحياة وشاملة تدعم التماسك الاجتماعي.

من جانبه، أكد جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، أن النمو السكاني المتسارع في إمارة أبوظبي يفرض حاجة متزايدة إلى توفير مساكن جديدة تلبي تطلعات شريحة واسعة من السكان، مشيراً إلى أن التعاون مع دائرة البلديات والنقل يعكس التزاماً بطرح آلاف الوحدات السكنية عالية الجودة بأسعار ميسّرة، ضمن مجمّعات متكاملة تتمتع بمواقع استراتيجية وتزخر بالمرافق والخدمات، بما يوفّر نمط حياة مستداماً وميسور التكلفة للمقيمين.