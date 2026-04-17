52 لاعبا ولاعبة يتنافسون في الجولة الأخيرة لدوري الإمارات للقوس والسهم

الشارقة في 17 أبريل/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، إقامة منافسات الجولة الأخيرة من دوري الإمارات بنادي شرطة الشارقة، غدا السبت بمشاركة 52 لاعبا ولاعبة، من مختلف الأندية بالدولة.

وأكد الاتحاد في بيان له، اعتماد القوائم المشاركة في ختام البطولة بعد منافسات قوية في المراحل الماضية، واكتمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لإقامة اليوم الختامي، وتتويج الفائزين في الفئات المختلفة.

وقال حميد سبت الشامسي، رئيس لجنة المنتخبات، إن نجاح الدوري مرحلة محورية في تطور المنتخبات الوطنية، لدوره النوعي في تعزيز قدرات المشاركين، وتطوير مستوياتهم من خلال خوض المنافسات لمختلف الأعمار، لاسيما أن المنتخب الوطني على أعتاب مشاركات دولية قوية في بطولتي آسيا خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر الجاري، وبطولة غرب آسيا أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف بناء قاعدة قوية من الممارسين للعبة، واكتشاف المواهب في الفئات العمرية كافة، والعمل مع الأندية للوصول إلى أفضل النتائج لزيادة مستوى التنافسية للمنتخبات الوطنية.