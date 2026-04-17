التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة يشارك في حملة "فخورين بالإمارات"

الظفرة في 17 أبريل/ وام/ شاركت مراكز التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة في حملة "فخورين بالإمارات"، بهدف إبراز الدور المجتمعي الذي تقوم به البلدية في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز مشاعر الفخر بالانتماء لدولة الإمارات، وتشجيع السكان على رفع العلم وإبراز مظاهر الفخر والاعتزاز بالوطن، بما يسهم في نشر أجواء وطنية تعكس روح الوحدة والتلاحم المجتمعي.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الصورة الحضارية للمنطقة، من خلال مشاركة أفراد المجتمع في التعبير عن حبهم لدولة الإمارات والاعتزاز بمنجزاتها.

وتضمنت الحملة، توزيع أعلام الدولة وتنظيم مسيرات شارك فيها أفراد المجتمع وكبار المواطنين.