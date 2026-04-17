"جسر حميد الجوي" يواصل دعم وإغاثة الأشقاء في غزة

الشارقة في 17 أبريل /وام/ انطلقت، اليوم الجمعة من مطار الشارقة الدولي، حملة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي"، والتي تتضمن شحن 100 طن من المواد الغذائية الأساسية، لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.

وأكد حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة لعملية الفارس الشهم 3، أن رحلة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي" انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، دعماً للأشقاء في قطاع غزة من أجل تخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن عملية الفارس الشهم 3 تواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية، من بينها المستشفى الميداني، والمستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، والمجهز بطواقم طبية متعددة التخصصات في مجالات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، بجانب محطات تحلية المياه والتي يبلغ عددها 6 محطات تعمل على ضخ المياه بشكل يومي للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف أن حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للأشقاء في غزة تجاوز 122 ألف طن، بكلفة تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالوهاب خاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، إن الهيئة تشارك باستمرار في المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لإغاثة ودعم أهالي غزة، عبر جسر جوي وشحن بحري مستمر لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية الفئات الأكثر هشاشة من آثار الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن مبادرة اليوم تتضمن شحن 100 طن من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها أهالي غزة بشكل عاجل في ظل الأوضاع السائدة، معرباً عن شكره لقيادة الدولة التي تواصل دعمها الإنساني ومواقفها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكداً أن الإمارات كانت وستبقى سبّاقة في تقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، مثمنا جهود المحسنين في الدول ومساهماتهم الإنسانية، وتعاونهم مع المؤسسات الخيرية في الدولة لتقديم المساعدات وإيصالها لمستحقيها.

وأشار إلى أنه يجري كذلك شحن سفينة مساعدات ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تضم مختلف الاحتياجات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، تقدّر قيمتها بأكثر من 8 ملايين درهم، بهدف التخفيف من معاناة الأهالي وسد احتياجاتهم الأساسية.