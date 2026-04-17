مجلس دبي الرياضي و"سكي دبي" ينظمان سباق الجري الثلجي مايو المقبل

دبي في 17 أبريل/وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي، و"سكي دبي"، تنظيم النسخة السابعة من سباق دبي للجري الثلجي "دي إكس بي سنو ران"، المقرر إقامته يوم 17 مايو المقبل داخل قاعة سكي دبي في مول الإمارات، كأول سباق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويقام السباق تماشياً مع شعار عام الأسرة في دولة الإمارات حيث يتيح المشاركة للأفراد والفرق ضمن مسافتين 3 و5 كيلومترات، بما يعزز مشاركة العائلات والأصدقاء من مختلف الفئات والجنسيات، لمن تزيد أعمارهم على 13 عاماً.

وتجري المنافسات في أجواء ثلجية تصل حرارتها إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، ما يوفر تجربة رياضية فريدة داخل القاعات، ويعزز من جاذبية دبي للسياحة الرياضية، خاصة خلال فصل الصيف.

ويشهد السباق سنوياً إقبالاً واسعاً من المحترفين والهواة، حيث شارك في النسخة الماضية أكثر من 700 رياضي يمثلون 70 جنسية، فيما تتواصل إقامة الحدث هذا العام ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية في دبي.

ويعد سباق الجري الثلجي مبادرة إماراتية انطلقت من دبي عام 2020، كأول فعالية من نوعها عالمياً، ليترسخ لاحقاً كحدث سنوي يحظى باهتمام متزايد.