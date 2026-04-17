شباب الأهلي يلتقي بوريرام التايلاندي غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

جدة في 17 أبريل /وام/ يلتقي فريق شباب الأهلي نظيره بوريرام التايلاندي غدًا، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وذلك على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان شباب الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي على تراكتور سازي الإيراني، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

وتقام مباريات المراحل الإقصائية من البطولة القارية بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية.

وقال باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "جاهزون لمباراة الغد، ونعلم جيدًا قوة الفريق المنافس، ولكننا أيضًا نثق بقدراتنا الهجومية والدفاعية".

وأضاف: "تابعت مباريات فريق بوريرام خلال الفترة الماضية، وهو فريق كبير ولديه ندية قوية في جميع المواجهات، خاصةً وأنه فريق منظم للغاية".

وأكد مارك جاكسون، مدرب فريق بوريرام التايلاندي، ثقته الكبيرة في لاعبيه من أجل تخطي شباب الأهلي، معتبرًا أن المباراة تعد بمثابة نهائي كبير يجمع الفريقين.

وأوضح أن وصول فريقه إلى الدور ربع النهائي أمر رائع للغاية، لكن الأهم هو الاستمرارية حتى النهائي وتحقيق الهدف المطلوب.