مجلس حكماء المسلمين يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أبوظبي في 17 أبريل/ وام/ رحب مجلس حكماء المسلمين، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معتبرا هذه الخطوة تطورًا إيجابيًّا مهمًّا نحو احتواء التصعيد، وحقن دماء الأبرياء، وتهيئة الأجواء أمام استعادة الاستقرار في البلاد.

وأكد المجلس في بيان اصدره اليوم، أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة حقيقيَّة ينبغي البناء عليها لتثبيت التهدئة بشكل دائم، والدفع نحو حلول سلمية شاملة تُنهي معاناة الشعب اللبناني، وتحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتصون أمنه واستقراره، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بهذا الاتفاق من جميع الأطراف، وتغليب صوت الحكمة والحوار، ونبذ العنف والتصعيد.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في دعم هذا المسار، وضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وتكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة المتضررين، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، مؤكدًا في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع الدولة اللبنانية ودعمه لجهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في السلام والأمن والاستقرار.