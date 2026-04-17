بلدية دبا تحيي التراث الإماراتي

الفجيرة في 17 أبريل/ وام/ نظّمت بلدية دبا فعالية "جذورنا هويتنا" في المبنى الرئيسي للبلدية، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بالتراث الإماراتي الأصيل وإبراز مكوناته الثقافية الغنية بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث 2026.

وتضمّنت الفعالية جلسة حوارية سلطت الضوء على التحديات التي واجهها الأجداد في الماضي، والتي أسهمت في بناء حاضر مزدهر وصياغة ملامح مستقبل واعد للدولة.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص البلدية على صون التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.