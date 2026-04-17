"دبي المالي" يختتم مشاركته في قمة "إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026"

دبي في 17 أبريل /وام/ اختتم سوق دبي المالي زيارته إلى هونغ كونغ على هامش قمة "إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026"، التي أُقيمت من 14 إلى 16 أبريل، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين.

وشهدت الزيارة اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين المؤسسيين، لا سيما من آسيا، ما يعكس تنامي دور دبي في مشهد تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وخلال الزيارة، عقد سوق دبي المالي وشركاته المدرجة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين مؤسسيين ووسطاء ومشاركين في الأسواق من مختلف الأسواق الرئيسية.

وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وسهولة الوصول إلى السوق، ومكانة دبي ضمن المحافظ الاستثمارية الدولية.

وبحسب السوق تؤكد المشاركة متانة الروابط الاقتصادية والمالية بين دبي وهونغ كونغ، باعتبارهما مركزين ماليين عالميين يلعبان دوراً محورياً في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا.

وجمعت القمة نخبة من كبرى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية العالمية، ما وفر منصة لمناقشة تطورات الأسواق، بما في ذلك تحولات تدفقات رؤوس الأموال، والتغيرات في هيكل الأسواق، وأهمية تعزيز الترابط بين الأسواق، وهي محاور تتماشى مع أولويات سوق دبي المالي.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن مشاركة المستثمرين الدوليين تظل عنصراً أساسياً في سوقنا، وتأتي مشاركتنا في منصات عالمية مثل قمة إتش إس بي سي العالمية للاستثمار دعماً لاستمرار هذا الزخم.

وأضاف: نشهد اليوم تركيزاً متزايداً على الأسواق التي توفر السيولة وسهولة الوصول وتنوع الفرص الاستثمارية، وتتمتع دبي بموقع متقدم في هذا السياق، ونعمل على تحويل هذا التفاعل إلى تدفقات رأسمالية مستدامة، إلى جانب دعم شركاتنا المدرجة في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.

وتتماشى المشاركة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية من خلال تعزيز سيولة الأسواق، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية عبر الممرات الدولية الرئيسية.

وخلال الربع الأول من 2026، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 61 مليار درهم، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 54% من إجمالي التداولات.