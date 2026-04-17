14 ثانية تفصل دراج فريق الإمارات عن صدارة الترتيب العام لسباق "أو جران كامينيو"

مدريد في 17 أبريل /وام/ واصل البريطاني آدم ييتس، دراج فريق الإمارات، تألقه في سباق "أو جران كامينيو" للدراجات الهوائية، بعدما تقدم إلى المركز الرابع،، في الترتيب العام عقب ختام المرحلة الثالثة من السباق التي أقيمت أمس، ليصبح على بعد 14 ثانية من صدارة الترتيب العام.

وجاء تقدم ييتس بعد أداء قوي وهجومي خلال المرحلة التي انتهت في مدينة بادرون، حيث حل في المركز الخامس، في المرحلة، ما مكنه من تقليص الفارق مع متصدر الترتيب العام.

وشهدت المرحلة الثالثة، التي تميزت بمسار شبه مستوٍ، محاولات هجومية مبكرة من عدد من الدراجين، كان من بينهم ييتس، الذي استغل الصعود الرئيسي للمرحلة لفرض إيقاع قوي والانضمام إلى مجموعة المقدمة، التي نجحت في توسيع الفارق عن بقية المتسابقين.

وفي الكيلومترات الأخيرة، انقسمت مجموعة المقدمة، ليواصل ييتس أداءه بثبات حتى خط النهاية، محققًا مركزًا متقدمًا أسهم في تحسين موقعه في الترتيب العام.