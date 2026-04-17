بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة في نسختها الـ 8 تنطلق غداً

أبوظبي في 17 أبريل / وام/ تنطلق غداً في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات النسخة الـ 8 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تُقام على مدار يومين .

وأنهى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة كافة الاستعدادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية للبطولة، لضمان خروج الحدث بأفضل صورة .

ويشارك في المنافسات المئات من اللاعبين الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية، والتي تشمل فئة الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، والشباب A (16–17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق) .

وتشهد المنافسات نزالات قوية بين نخبة من اللاعبين واللاعبات، وسط إقبال لافت من الأسر وعشاق اللعبة، في ظل الاهتمام المتزايد برياضة الفنون القتالية المختلطة، وما تحظى به من دعم مستمر يسهم في توسيع قاعدة ممارسيها واكتشاف المواهب الواعدة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لتطوير كافة جوانب اللعبة بما يخدم الطموحات الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يركز على تطوير المسار الفني عبر بناء المهارات تدريجياً من المستويات الأساسية وصولاً إلى النخبة، وتعزيز التميز والجودة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة أصبحت مدرسة متكاملة لتشكيل الشخصية، تجمع بين قيم الانضباط والقوة، والتكتيك والصبر، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على توفير بيئة تدريب وتنافس آمنة ومستدامة، تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز مسيرة التطور ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات الفنون القتالية.