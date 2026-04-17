رئيس الدولة يلتقي حمد الشرقي ويقوم بجولة تفقدية في ميناء الفجيرة

الفجيرة في 17 أبريل/ وام/ التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وبحث سموهما خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي تواصل تحقيقها الدولة..مؤكدين أن تطلعات المواطن تبقى دائماً في جوهر اهتمام القيادة ومحور الخطط التنموية والمبادرات والمشاربع الوطنية في جميع ربوع الوطن حاضراً ومستقبلاً.

كما أشاد سموهما بمنظومة القيم الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات والتي تعزز تماسكه وترابطه وقدرته على مواجهة التحديات..معربين عن تمنياتهما لدولة الإمارات دوام العزة والتقدم..داعيين المولى عز وجل أن يحفظ أمنها واستقرارها وازدهارها.

كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرافقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ..بجولة تفقدية في ميناء الفجيرة..اطلعا خلالها على سير العمل في مرافقه والاجراءات المتبعة لضمان استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد سموهما أن ميناء الفجيرة يعد من المرافق الحيوية الرئيسية في الدولة ويقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الطاقة العالمي ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في التجارة العالمية.

ورافق سموهما خلال الجولة كل من..سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.