شرطة دبي تلقي القبض على مطلوب دولي تمهيداً لتسليمه للسلطات الإيرلندية

دبي في 17 أبريل/ وام/ كشفت القيادة العامة لشرطة دبي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة المُنظَّمة، وملاحقة المطلوبين دولياً، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إلقائها القبض على "د. ج. ك"، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، وذلك عقب تسلُّم ملف قضائي من السلطات الإيرلندية يتضمن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، ودوره ضمن العصابة الإجرامية.

جاء القبض على الشخص المطلوب بعد أن أصدرت النيابة العامة في دبي، أمراً بإلقاء القبض عليه، استناداً إلى الملف القضائي الوارد من السلطات الإيرلندية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمه إليها.

وأوضحت شرطة دبي أنها نجحت في توقيف الشخص المذكور بعد مضي 48 ساعة فقط على صدور أمر النيابة العامة الذي جاء في تاريخ 15 أبريل الجاري، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومتابعةٍ دقيقة لم تتجاوز اليومين، ما يظهر القدرات المتطورة والكفاءة الكبيرة للأجهزة الأمنية في دبي ودولة الإمارات.

وأكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، عبر تعزيز الشراكات مع تلك الجهات ومواصلة تبادل المعلومات بأسلوب فعال يخدم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.