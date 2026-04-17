جامعة الشارقة ومجموعة السركال تعززان تعاونهما في مجالات التعليم والبحث والابتكار

الشارقة في 17 أبريل / وام / وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مجموعة السركال لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وقّع المذكرة عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، فيما وقّعها عن مجموعة السركال ناصر بن أحمد بن عيسى السركال، المدير التنفيذي لشركة "إنفيرول" عضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة عضو مجلس الإدارة المستقل.

تهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين من خلال تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتوفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة في شركات المجموعة، إلى جانب تنفيذ أبحاث تطبيقية مشتركة تدعم الابتكار وتواكب احتياجات سوق العمل علاوة على التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمشاركة في المبادرات المجتمعية والمعارض، ودعم مشاريع التخرج والأبحاث العليا، وتعزيز الابتكار الطلابي عبر التمويل والاستشارات.

وفي مجال الاستدامة، سيتعاون الطرفان في تطوير برامج التوعية البيئية بالتعاون مع شركة "إنفيرول"، إضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية وفنية تسهم في تعزيز الفنون والثقافة.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.