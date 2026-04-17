محمد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ83 عريساً من منتسبي هيئة أبوظبي للدفاع المدني

العين في 17 إبريل / وام / شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان العرس الجماعي لـ83 عريساً من منتسبي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الذي نظَّمته الهيئة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في قاعة الخبيصي بمركز أدنيك العين.

ونقل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد تهاني سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، إلى العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة، وأكد أنَّ هذا العرس الجماعي نموذج يحتذى في تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم الشباب لتأسيس أُسرهم، بما يتوافق مع توجُّهات عام الأسرة في دولة الإمارات في تيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وترسيخ الاستقرار الأسري ركيزة أساسية لبناء المجتمع.