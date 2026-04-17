الأمم المتحدة تحذر من تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

نيويورك في 17 أبريل/وام/ دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية وعدم استهدافها مطلقا في ضوء تلقيها تقارير يومية باستمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في جميع المحافظات الخمس في قطاع غزة والتي شملت غارات جوية وقصفا ونيرانا بحرية وإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة في تصريحات له عدم وجود ما يضمن سلامة المدنيين في أي مكان في غزة مشيرا في هذا الصدد إلى ما شهدته دير البلح أمس من هجمات استهدفت مركز المغازي الصحي التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما أدى وقوع إلى أضرار وإصابات.

ولفت إلى أنه رغم هذه المخاطر، يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية تقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك من خلال آلية الاستجابة المشتركة التي تديرها الأمم المتحدة، وتضمن تقديم الدعم السريع للأسر المتضررة من الأحوال الجوية وغيرها من التطورات المفاجئة.

وذكر أن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا الأسبوع الماضي مساعدات لأكثر من 300 أسرة من خلال هذه الآلية شملت خياما وأغطية بلاستيكية وبطانيات وغيرها من المستلزمات المنزلية الأساسية.