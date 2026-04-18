كالسيوم منتجات الألبان يخفض خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر

بكين في 18 أبريل /وام/اكتشف علماء صينيون أن تناول كميات كافية من الكالسيوم من منتجات الألبان قد يخفّض خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

وأفادت مجلة "Food & Function" بأن التنكس البقعي مرض مزمن يصيب الشبكية ويتلف البقعة الصفراء، وهي الجزء المسؤول عن الرؤية المركزية، ويظهر غالبا بعد سن 55 عاما، كما يعد أكثر انتشارا بين النساء بنحو الضعف مقارنة بالرجال.

وفي النوع الجاف من التنكس البقعي، تتراكم رواسب صفراء في الشبكية، ما يعيق تدفق الدم الطبيعي إليها. أما في النوع الرطب، فتبدأ الأوعية الدموية بالتكاثر في البقعة الصفراء، ما يسبب تورما ونزيفا.

واستندت النتائج المتعلقة بتأثير كالسيوم منتجات الألبان إلى دراسة طبية شملت 568 شخصا، بينهم مرضى شُخّصوا بهذا المرض ومتطوعون أصحاء. وحلل الباحثون الأنظمة الغذائية للمشاركين، وقارنوا بين مستويات تناول الكالسيوم وصحة البصر، ووجدوا أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من الكالسيوم انخفض لديهم خطر الإصابة بالمرض إلى النصف تقريبا.

كما أظهرت النتائج أن التأثير الأبرز سُجّل لدى المشاركين الذين حصلوا على الكالسيوم من منتجات الألبان، حيث ارتبط الاستهلاك المنتظم للحليب والزبادي بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها تشير إلى دور محتمل للنظام الغذائي في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن. ويرون أن إدراج منتجات الألبان ضمن النظام الغذائي قد يكون وسيلة بسيطة وميسورة التكلفة للحفاظ على صحة البصر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم.

