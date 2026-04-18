اليابان تزوّد أستراليا بسفن حربية بقيمة 7 مليارات دولار

كانبرا في 18 أبريل /وام/ وقعت أستراليا واليابان، اليوم، عقودا بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي (نحو 7 مليارات دولار أمريكي)، لتزويد أستراليا بسفن حربية، في أكبر صفقة عسكرية لطوكيو منذ رفع حظر تصدير الأسلحة عام 2014.

وقال ريتشارد مارلز، وزير الدفاع الأسترالي في بيان، إنه وقع العقود مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، بما يؤكد التزام الحكومتين بالتنفيذ الناجح لبرنامج تسليم السفن الحربية.

وستزود شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة، بموجب الاتفاق، البحرية الملكية الأسترالية بثلاث فرقاطات متعددة المهام مطورة، سيتم بناؤها في اليابان اعتبارا من عام 2029، على أن يتم بناء ثماني فرقاطات أخرى في أستراليا.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع اليابانية عبر منصة "إكس" بأن كويزومي، ومارلز، رحبا بإبرام عقود الفرقاطات متعددة المهام، وأكدا تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الصفقة في ظل إعلان أستراليا مؤخرا عزمها رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، مقارنة بنحو 2% حاليا.

